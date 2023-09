Vox populi

Hoy en nuestro país se celebra el día del Maestro. A todos quienes ejercen o han ejercido tan importante labor, vayan nuestras felicitaciones. De hecho, desde el miércoles están disfrutando junto a sus alumnos de un merecido descanso, las tradicionales vacaciones de primavera por supuesto, de las que también disfrutan otros niveles de nuestra Educación.

En la mañana de ayer se comunicaron con nuestra Redacción vecinos del barrio Minervini. El planteo era la falta de iluminación en la zona. Para tener una referencia, “estamos casi sobre Avda. Pascual Harriague”, nos decían.

Para ellos, la falta de iluminación -no saben qué está pasando últimamente con el alumbrado público- es la causa de muchos otros males: robos, “juntadas de barritas” con fines no muy sanos, fumatas de marihuana, consumo de alcohol en la calle, etc.

Por otra parte, el llamado que recibimos de otra persona, nos hizo comprobar que es increíble pero real, que todavía hay muchísima gente que desconoce que desde hace casi 11 meses algunas calles pasaron a ser preferenciales. Esta persona no entendía por qué de la colocación de lomas en Brasil casi Julio Delgado, 19 de abril casi Zorrilla y Agraciada casi Asencio. Cuando le explicamos que Julio Delgado, Zorrilla y Asencio habían pasado a ser preferenciales desde enero, y que ese era el motivo de las lomas, se mostró muy sorprendida porque dijo desconocer la medida. Sin palabras.