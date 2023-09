VOX POPULI

A las risas, un hombre ayer nos decía en la calle: “Ahora se fue para la ruta”. ¿Quién?, le

preguntamos. A lo que nos respondió: “el problema de los semáforos que no andan”.

Efectivamente, al menos en la tarde no funcionaban los semáforos de Gobernador de Viana

y Artigas, Plena ruta, una esquina con muchísimo tránsito, estaba todo realmente

complicado.

Pudimos recorrer hace unos días parte del barrio La Amarilla y pudimos comprobar algo de

lo que se quejan los vecinos desde hace un buen tiempo. Sucede que en el descampado

que está al Oeste de la Calle 8 (esto es el límite del barrio hacia el Oeste) es constante que

la gente arroje basura. La verdad que están convirtiendo el lugar en un basural: desde

residuos domiciliarios hasta pedazos de electrodomésticos pudimos apreciar. Lamentable.

Calle Brasil al 1300…Desde ahí se comunicaba ayer una lectora para plantearnos el

problema de pérdida de agua hacia la calle. La rotura está a mitad de cuadra de la vereda

Sur. Ojalá se solucione pronto.

Y desde la esquina de Morquio y Cervantes nos hablan de problemas con el alumbrado

público. “Es una boca de lobos”, nos decía la persona que llamó. Por lo que nos explicaba,

el problema está en una columna ubicada en Cervantes a la altura del 1800. A decir verdad,

semáforos que no andan, pérdidas de agua en las calles y falta de alumbrado público, son

las quejas que más estamos escuchando últimamente.