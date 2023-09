VOX POPULI

Ayer anunció Salto Grande que finalmente se pospone la inauguración de la primera etapa de las obras de protección de la costa. Es que se anuncian lluvias para el martes. Lo raro, y la gente no deja de comentarlo, es que desde hace una semana hay rumores que no vendría el Presidente de la República estos días. ¿Por qué? En fin…

Cerrábamos esta columna ayer domingo hablando de la tormenta de Santa Rosa y preguntándonos qué más vendría además de la lluvia que estaba pronosticada. Efectivamente fue ayer una jornada de lluvia de punta a punta. La lluvia trae más consecuencias de las que uno imagina y no solo referidas a cuestiones de la naturaleza, como riego y demás.

También la economía de muchos hogares depende del estado del tiempo. Dos ejemplos veíamos ayer. Por un lado, un feriante de Plaza de Deportes, estaba vendiendo como todos los domingos. Es que si no, no hay para parar la olla, nos decía. Y agradecía que su mercadería (frutas y verduras) no se afecta si se moja un poco, algo que no todos pueden decir. Por otro lado, una señora que vende tortas fritas en la Zona Este (en el cantero central de Avda. Batlle) estaba contenta porque “cuando llueve vendo mucho más”, comentaba.

Y como todo tiene más de un punto de vista, una vez más un panadero se lamentaba porque “son tardes que la gente prefiere más las tortas fritas de los puestos callejeros que las facturas de panadería”.