VOX POPULI

Volvió a cambiar bruscamente el tiempo y el tema es muy comentado. “¡Cómo cambió la temperatura!”, “¡Qué humedad y hasta calor parece!”, “¡Un veranillo otra vez!”, son algunas de las expresiones que más se oyen por estas horas. Así seguramente seguirá hasta el domingo, cuando otra vez vuelva el frío, según la mayoría de los pronósticos.

Hablando de frío y calor…Suele ocurrir en esta época del año la ocurrencia de varios incendios originados por estufas y otros artefactos de calefacción. Pero en particular este año, está pasando algo más grave, y es que se están dando muchos casos de personas con serias quemaduras, aún cuando no llega a darse completamente un incendio. Hay que reforzar los cuidados, sin dudas.

Recibimos ayer un par de comentarios que hacía tiempo no escuchábamos: uno, fue una queja por ruidos molestos de pirotecnia. Esta persona nos hablaba concretamente de los estruendos en los partidos de fútbol, que “molestan a todo el barrio, aturden”, nos decía. Claro, es un tema del que mucho se habla cerca de fin de año, en torno a las fiestas tradicionales, ¿pero después, en el resto del año? Cabe recordar que hay una nueva normativa al respecto que se debería cumplir.

El otro comentario, sobre alimentos vencidos en las góndolas de algunos comercios. Habrá que prestar atención y en caso de comprobarlo, avisar a quien corresponda.