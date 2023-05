VOX POPULI

Por fin se solucionó el problema de una gran pérdida de agua que había estos días en la avenida Barbieri al 1800, casi Blanes. Ayer, vecinos de allí nos avisaban que ya había gente trabajando. Problema resuelto.

Día lluvioso el de ayer, en el que los ómnibus fueron el medio de transporte elegido por mucho más gente que otros días. Un chofer nos planteaba su preocupación por una situación que se da cada vez más y que según él, tiene que ver con «el apuro con que vive la gente»: la gente sube o baja antes que el vehículo se detenga. Realmente un peligro. «Se tiran del ómnibus, andan como locos», nos decía.

A esto hay que sumarle que los días lluviosos, los escalones -que son de chapa muy lisa- están resbaladizos y que el tránsito en general suele ser complicado. Ni que hablar en las horas y lugares “pico”, como la entrada y la salida de escolares y liceales a los diferentes centros educativos.

Una vez más -esto no es para nada nuevo- personas que viven en los alrededores del Parque Solari se comunicaron preocupadas por “lo que pasa acá (dentro del parque) después de las 8 de la noche más o menos en adelante”.

Hablan de personas que entran en actitud sospechosa, otras que hasta han armado “campamentos” allí adentro y pasan varias noches. “Se ve de todo y no me parece correcto”, nos decía una lectora.