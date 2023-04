VOX POPULI

En la jornada de ayer, desde la mañana se vio personal trabajando en una esquina de la que en los últimos meses, al menos tres o cuatro veces hemos planteado quejas de los vecinos. Es la esquina noreste de la avenida Gobernador de Viana y Artigas.

Allí suele acumularse agua, que con el paso de los días comienza a desprender un olor muy desagradable. Además de casas de familias, en todo el entorno hay varios comercios gastronómicos, etc. Esperemos que esta vez, el arreglo sea bueno y tenga prolongada duración.

Sobre el mediodía del jueves, una señora barría y barría con entusiasmo las hojas amarillas del otoño frente a su domicilio, en Juncal entre Uruguay y Brasil. Pero al mismo tiempo le explicaba a quienes pasaban por el lugar, la importancia de esa tarea. «Si no, estas hojas empiezan a juntarse, viene cualquier lluvia y las arrastra, y así es como se empiezan a tapar las cañerías de todas estas cuadras», decía.

A propósito… Hay quienes dicen «por mi casa ya no pasa el barrendero como antes, pero en la contribución, la Intendencia me sigue cobrando por recolección y barrido».

Es bueno aclarar (y se comprueba si se observa el recibo de pago) que el servicio llamado «barrido» ya no figura como tal. Recolección sí. Es que todo ha cambiado. Antes tampoco había contenedores como ahora, por ejemplo.