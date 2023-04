Vox populi

En próximas ediciones, seguramente EL PUEBLO volverá a tocar el tema con más profundidad, pero ayer era fuerte el comentario que en el Parque Harriague sigue habiendo conflictos entre algunos de los comerciantes ambulantes y la Intendencia. En concreto, el “roce” sería -según señaló uno de ellos a este diario- entre estos comerciantes y los principales del parque de diversiones instalado allí.

Era entrada ya la noche de este sábado, cuando comenzaron a llegarnos imágenes de mucha basura acumulada a lo largo de varios metros en pleno centro de la ciudad, puntualmente sobre calle Brasil casi Zorrilla, frente a la puerta principal del Museo del Hombre y la Tecnología.

Se observa en ellas un contenedor y un “bolsón” desbordados y muchos desperdicios alrededor, incluso cajas y otros objetos de gran tamaño. Alguna falla es evidente que hubo en el servicio de recolección, ¿o alguien arrojó todo eso a propósito?, ¿o alguien sacó y dispersó todo lo que estaba contenido en ambos receptáculos? Eran preguntas que se hacían los vecinos y para las que aún no tenemos una respuesta.

Hoy, como cada 24 de abril, se celebra el Día de los Municipìos de América. Los funcionarios municipales no trabajan. Este año, se cuestiona mucho que las termas no abran. Es que los comerciantes se lamentan por un día perdido, en un momento en que no están trabajando nada bien.