VOX POPULI

Fue sobre fines de 2018 que la Intendencia de Salto adquirió una novedosa máquina barredora. Como desde hace tiempo ya no la veíamos circular por las calles, hicimos la consulta pertinente: ¿qué pasó con esa máquina?. “Nos convencimos que no da resultado, al menos para Salto no es adecuada”, se nos respondió desde la propia comuna. Así que allí permanece, guardada y a la espera de un próximo destino.

Hemos sabido que hay varias personas que saben exactamente días y horarios en que algunos comercios van a arrojar productos vencidos al vertedero municipal.Los recogen y en algunos casos los consumen, en otros casos los comercializan. En ambos casos, lo grave es que se pone en riesgo el cuidado de la salud, propia o ajena. Las autoridades correspondientes ya estarían al tanto de esto, según se nos ha informado.

El fin de semana pasado fue “fin de semana largo”, dado el feriado del lunes. Los museos de Salto fueron centro de atención de varios visitantes, esos días y un poco antes, en Turismo. Entre los museos, Casa Quiroga fue el predilecto, según un sondeo rápido que pudimos hacer.

A propósito, Casa Quiroga tuvo estos días algunas reparaciones edilicias más que necesarias. Ojalá el mismo impulso continúe hacia otros museos, por ejemplo para que se pueda reabrir de una vez por todas, con normalidad, el Museo de Arqueología y Ciencias Naturales.