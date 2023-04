Vox populi

Va poco a poco cerrando otra Semana Santa o de Turismo y si bien habrá que esperar un poco para hacer evaluaciones más exactas, en general parece haber conformidad en cuanto a cómo trabajó el comercio salteño estos días, sobre todo los del entorno de los parques termales y otros lugares turísticos.

Claro que no podemos olvidarnos que, y ahora hablando más en general, esto no recupera para nada todo lo que está perdiendo el comercio local con el «éxodo» de salteños rumbo a Concordia y otros destinos argentinos. Pero es una ayuda, muy bienvenida por cierto.

En la media tarde del jueves (más o menos a las 16.30 o 17 horas), calle Uruguay y casi todo el centro de la ciudad lucía prácticamente una desolación. Sin embargo, en la cuadra del 600, un grupo de cinco o seis adolescentes en bicicleta, a contraflecha y a gran velocidad, alteraron la tranquilidad y causaron miedo de ser embestidos a quienes acertaban a pasar por allí. ¿Hasta cuándo tanta impunidad para estos vehículos?

Por el feriado de ayer, la Intendencia dejó en claro mediante comunicados previos, cómo funcionaría el servicio de recolección todos estos días. Pero lamentablemente hay mucha gente que parece no enterarse de nada. No fueron pocos los que igualmente sacaron residuos a la calle, con las consecuencias evidentes de que hubiera lugares muy sucios.