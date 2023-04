VOX POPULI

Los robos de motos siguen siendo una constante en nuestra ciudad. Basta leer cada día la crónica policial para comprobarlo. En algunos casos, hay descuido de sus dueños, por ejemplo cuando quedan vehículos con puertas sin llave, vidrios bajos o motos sin traba de seguridad. En otros casos, la habilidad de los ladrones es terrible.

Circulan videos en las redes, donde se ve que hay muchachos que tienen la habilidad para, con una sola patada, romper la traba del manubrio. Un policía nos decía hace unos días que no hay nada mejor que “una buena cadena, de las gruesas, que envuelva la moto desde el asiento hasta abajo, y un buen candado”. Al estilo antiguo, diríamos, pero efectivo.

Mucha gente se queja del alto precio de las frutas y verduras. El comentario nos llegó incluso de personas que domingo a domingo compran estos productos en la feria. También pudimos hablar con un verdulero de muchos años, que nos decía: “ y sí, algo escasea y el precio se va a las nubes, como siempre… ¿sabe a cuánto tengo que vender una lechuga estos días? Casi a 100 pesos, una barbaridad”.

Es sabido que cuando dos o más motos transitan juntas, deben ir una tras la otra, no al lado. Ayer nos decía una lectora: “¿Por qué se ve inspectores de tránsito y policías que no respetan eso, y van uno al lado del otro?”. No supimos responderle, queda la pregunta formulada.