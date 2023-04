Vox populi

El año pasado, la Semana Santa o de Turismo se presentó con muy buen tiempo: hubo sol y una agradable temperatura de punta a punta de la semana. ¿Qué pasará este año? Porque a decir verdad, lo del año pasado fue casi una excepción, anteriormente siempre llovió uno o más días. La incógnita está abierta y muchos están ansiosos, sobre todo algunos grupos de amigos o familiares que aprontan campamentos.

Hace un par de días, en tono de broma obviamente, una persona nos decía: «plata para prestar no tengo, religioso no soy, así que tendré que ponerme a estudiar peluquería…».

Más allá de la broma, esto encierra una realidad, a la que precisamente se refería: las financieras, los templos de diferentes religiones y las barberías, es lo que más ha proliferado en los últimos años en Salto y en muchas ciudades más.

Que muchos conductores no respetan señales de tránsito de ningún tipo, ni siquiera los semáforos, ya no es noticia, lamentablemente es algo que se ve a diario en todos lados.

Pero que ayer un motonetista cruzara en rojo, a media mañana, el semáforo de una esquina céntrica de calle Brasil, con un niño pequeño sentado en su pierna, dejó boquiabiertos a todos los presentes. «Eso es un crimen», dijo espontáneamente un señor que miraba asombrado desde una parada de ómnibus. Y tiene razón.