Vox populi

Un lector nos comentaba ayer que pasó una situación muy incómoda hace un par de días, en la esquina de avenida Barbieri e Invernizzi (esquina del estadio de Chaná): «mi señora y yo íbamos en el auto y paramos en el semáforo; se nos paró adelante un muchacho a hacer malabares y cuando el semáforo nos habilitó para seguir, como no teníamos monedas, el muchacho no salía de adelante del auto y nos exigía plata de forma agresiva, desafiante».

Después de varios minutos de insistirle que despejara el paso, otra persona se acercó y lo retiró, nos contaba este hombre, que agregaba: «son cosas que no pueden pasar, son malos momentos que no tenemos por qué soportar y menos a nuestra edad».

Además, nos decía si la Policía tendría control de quiénes son estas personas que se dedican a esto, y no únicamente en esa esquina por supuesto.

No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en la mañana de ayer, casi mediodía, la Policía procedía a tomarle datos a dos o tres personas que todos los días duermen en el hall de entrada de una iglesia ubicada en calle Blanes casi Brasil, situación que ya hemos comentado en otras varias ocasiones.

Jueves de tardecita, un calor insoportable, ¿a quién se le puede ocurrir prender fuego dentro del Parque Solari? Pues hubo gente que lo hizo. Por suerte no pasó a mayores.