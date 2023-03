VOX POPULI

Muy preocupados están los vecinos de calle Brasil casi Julio Delgado, porque ven conductores que constantemente no respetan la preferencia de Julio Delgado. Recordemos que quien viene por Brasil aparece por la derecha, pero con las nuevas disposiciones de la Dirección de Tránsito, Julio Delgado pasó a ser preferencial (para agilizar la venida desde el Cerro al Centro), y eso es lo que no se está respetando.

Por Brasil ya está instalado el cartel de «Pare» y fueron pintadas cebras peatonales, pero los vecinos entienden que algo más hay que hacer, por ejemplo colocar una loma o resaltadores, es decir, redductores de la velocidad.

Más de una persona nos comentó en estos días que quienes arrojan envases de plástico en los contenedores, deberían romperlos. «Se ve mucha gente juntando (esos envases) y después los venden, por ejemplo para quienes elaboran jugos; el problema es que son botellas y bidones muchas veces de detergentes, mata-insectos, etc. Pienso que si son envases descartables hay que respetar eso y punto», nos comentaba el lector que nos llamó ayer.

Tanto en la noche del miércoles como ayer, el viento fuerte que sopló causó un gran apagón en el alumbrado público de calles como Rivera, Artigas y Brasil, desde la Zona Este hasta el Centro. «¿Por qué últimamente duran tan poco esas luces?», nos decía una lectora. Los especialistas tendrán la respuesta.