VOX POPULI

Un salteño que vive en otra parte y hace varios meses no venía, estuvo ayer y luego nos comentó: «me impresionó que la construcción del edificio en la esquina del diario (18 de Julio y Artigas) va rapidísimo, y me llamó mucho la atención que hayan cortado el ombú que era distintivo de la Avda. Viera (esquina Diego Lamas)…También me dejó triste ver tanta gente durmiendo en la calle, vi por lo menos dos o tres personas en la vereda del Mercado, frente a la plaza, y encontrarme con comercios que no sabía que habían cerrado, como una mueblería y una pizzería…y qué cantidad de pérdidas de agua por todos lados…».

En fin, cambios y permanencias en la ciudad, podríamos titular a esta serie de tan variados comentarios.

Por lo menos media cuadra de calle Artigas al 1800, vereda sur, está en total abandono en cuanto a malezas y baldosas rotas. Las casas de ese tramo están sin moradores, lo que complica más la situación.

¿Y con el semáforo de Artigas y Beltrán qué pasa? Hablamos de la esquina suroeste de esa intersección: la columna intacta, pero el artefacto en sí está roto y hasta cuelgan algunas de sus partes. Así desde hace días.

En los lugares del centro donde uno se pare a conversar con la gente, surge el tema de la Zona Azul, que como es sabido, se amplió desde ayer. Tema polémico sin dudas, que genera opiniones de todo tipo.