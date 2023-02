Vox populi

El cambios abrupto de temperatura, de haber pasado del entorno de los 40 grados a menos de 15 en algunos momentos es tema de muchos. Algunos contentos por este otoño adelantado, otros querían seguir disfrutando el calor…Más allá de eso, supimos que, como suele pasar en estos casos de grandes cambios, hay mucha gente con problemas respiratorios, resfríos, gripes…

Claro que todavía falta un mes de verano, así que los calores volverán pronto. Es más, a partir de hoy o mañana ya se empezarán a elevar otra vez las temperaturas. Es más, una persona comentaba ayer: «no se olviden que para empezar las clases, siempre se siente el calor». Y otra decía: «sí, pero olas de calor supongo no volverán». Veremos…

No hay caso con la esquina de Acuña de Figueroa y Sarandí; se siguen dando siniestros de tránsito en una esquina que siempre resultó peligrosa. No está demás recordar que Acuña de Figueroa es preferencial desde Treinta y Tres hacia el sur, es decir en toda su extensión hasta la costanera sur. Las señalizaciones están, pero muchas veces no se respetan, como suele ocurrir en tantos lugares y situaciones más.

Días pasados se comunicó una vez más con EL PUEBLO Juan José Barreto, el papá de Charly Ferreira. Nos comunicaba que si bien el caso fue archivado a fines del año pasado, la familia continuará la lucha, «con la esperanza que se desarchive», nos dijo.