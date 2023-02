VOX POPULI

Qué cierto aquello que cada cual ve cosas diferentes aunque miren lo mismo. Ayer nos llamaba una lectora para quejarse de lo descuidado que estaba el Cementerio Central en general. Nos hablaba de basura, malezas altas, etc. En tanto el día anterior, un lector nos decía todo lo contrario: que había que felicitar a los funcionarios del Cementerio Central «porque ahora sí se ve una limpieza que no se veía desde hace tiempo».

Otro comentario de una lectora, pero sobre otro tema: «Qué fea que está Avda. Barbieri desde el Shopping hasta Amorim». Se refería a los desniveles que tiene el pavimento, lo que considera peligroso para el tránsito, pero además «horrible como se rompen las motos andando así, a los saltos», comentaba.

Una persona que fue con su familia a ver los espectáculos en Parque Harriague el pasado fin de semana nos traslada una preocupación, con la idea -decía- que no le pase a otros.

Así relataba la situación: «a los niños, la gente de Seguridad no los dejó entrar con el tupper de comida y las botellitas que llevaban; les dijeron que podían dejarles eso a ellos y levantarlo a la salida.

Pero eso no fue el problema mayor, lo principal es que a la salida ya no encontramos a los mismos funcionarios de Seguridad, había otros y no sabían nada».

Nos agregaba que «salvo ese inconveniente, no tengo nada de qué quejarme, fue una serie de espectáculos preciosos».