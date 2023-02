VOX POPULI

Un fin de semana a pura música en vivo, a puro espectáculos fue el que pasó en Salto. Hay que destacar que desde hacía varios años no se veía el Parque Harriague repleto como estuvo estas noches. Hubo incluso quienes recordaron las épocas “doradas” de este teatro de verano, cuando los espectáculos que convocaban a multitudes eran bastante frecuentes.

Y el puerto no se quedó atrás anoche, cuando brindó su espectáculo para los salteños una de las murgas más legendarias y laureadas del país: Agarrate Catalina. Lo bueno, por supuesto, es que Salto demostró que puede ofrecer variadas propuestas en ese sentido.

Por otro lado hay gente que no la está pasando nada bien. Desde el barrio Andresito, en proximidades de la avenida Apolón, vuelven a comunicarse algunas personas por el problema de la falta de agua.

«Lo más común es que recién de noche, a veces a la 1 o 2 de la madrugada, recién sale (el agua de las canillas)», nos decían. Obviamente con estas altas temperaturas todo se hace más difícil. Como nos decían ellos mismos: «casi inhumano».

También nos hablaban vecinos de la avenida Wilson Ferreira Aldunate al 1900. En este caso, el reclamo era por el servicio de barométrica: «seguimos esperando el camión de la Intendencia», expresaron. No está de más recordar que es zona que carece de saneamiento.