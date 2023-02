Vox Populi

Más de un lector se ha comunicado en las últimas horas para comunicarnos sobre la posibilidad de un inminente desastre que puede ocasionar una columna del alumbrado público, si cae. Incluso nos han enviado alguna foto.

La columna está «frente a una de las viviendas de la Avenida Líber Seregni, esquina Pasaje J», nos dicen. El planteo ya fue realizado ante UTE, pero aún no hubo solución al respecto.

A propósito del alumbrado público, vecinos de Florencio Sánchez al 1700 han vuelto a llamarnos para avisar que «seguimos a oscuras».

Una persona que transitaba hace un par de días en moto por 19 de Abril en las cuadras comprendidas entre Zorrilla de San Martín y el puerto, nos comenta: «tres perros enormes que andaban sueltos, me corrieron todas esas cuadras, no me caí de la moto o no me mordieron de pura casualidad».

Esta persona, como tantas, se cuestionaba qué se podría hacer para que los dueños sean más responsables.

Y nos repetía, muy enojada: «la gente le dice perros callejeros, pero en realidad debería decirse perros que personas irresponables los dejan en la calle».

En este caso, nos contaba, por su aspecto se notaba que eran perros muy bien cuidados, por lo que se supone tenían dueños, e incluso eran «de raza». Lamentablemente es una problemática que se repite a diario, y en diferentes zonas de la ciudad.