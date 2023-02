VOX POPULI

«No quiero que se tome como una crítica al carnaval -comenzaba diciéndonos la lectora que nos llamó días pasados-, porque esto se da en todos lados…¿pero no se podrá hacer algo? Se refería a que estuvo en el desfile de calle Uruguay y en el Julio Delgado, y le molestó mucho («porque literalmente me molesta y me afecta», nos decía) el olor a marihuana.

Es como dice ella, fumar porros de marihuana se ha vuelto muy frecuente y se da en cualquier lugar. Recordamos por ejemplo que en diciembre, luego de una seguidilla de espectáculos musicales en Plaza Treinta y Tres, también recibimos más de un comentario sobre el mismo tema.

Hablando de plazas, cambiamos ahora la mirada hacia Plaza Artigas. Una persona nos comentaba ayer qué bien que lucen los canteros y la limpieza en general. Nos decía por ejemplo que eran las 8 y poco de la mañana, y había dos funcionarios muy dedicados a esas tareas.

De lo que sí se lamentaba, es del estado en que dejan el monumento a José G. Artigas quienes no tienen mejor idea que ensuciar su pedestal con aerosol. Eso se limpia, de hecho ya se ha limpiado varias veces, pero «no puede ser que permanentemente haya que estar limpiando porque hay gente que va y raya otra vez como si nada», decía.

Uno se pregunta: ¿qué pasa con quienes rayan?¿qué sanción tienen (si es que se los detiene)? Porque cámaras de seguridad hay.