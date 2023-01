Vox populi

Ayer nos contaba un médico veterinario, que por esta época del año se dan con muchísima frecuencia los denominados «accidentes ofídicos», se refería a animales (sobre todo perros) mordidos por víboras de distinta especie. Hay que tener mucho cuidado, no solo con la atención del animal mordido, sino con las precauciones, como mantener lugares limpios de malezas.

Precisamente, desde la zona de Yacui y Juan Carlos Gómez, sur de la ciudad, nos hablan de malezas muy altas, donde abundan las víboras, «y es un campo que pertenece a la Intendencia», nos dice quien nos llamó. Ojalá pueda limpiarse pronto.

Por supuesto que estamos hablando de un peligro no solo para otros animales, sino para las personas. Habitualmente son lugares donde muchos niños salen a jugar.

En la vereda sur de calle Brasil al 2000, Zona Este, desde hace muchos meses (por no decir más de un año, o más…) se acumula escombro para una obra de grandes dimensiones que se está realizando en el centro de esa manzana. Pero, «es increíble cómo muchos aprovechan para tirar montones de basura entreverada con los escombros», nos comentaba una vecina del lugar.

La semana pasada, en un solo día hubo tres rapiñas a repartidores. Mucha gente se pregunta: ¿Qué solución habrá? ¿El uso de tarjeta nada más?