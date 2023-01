VOX POPULI

Basta con dar una vuelta a la manzana por Plaza Treinta y Tres para comprobar que el estado de las veredas es desastroso, en sus cuatro cuadras. Desde Servicios Públicos de la Intendencia, se ha dicho a este diario que se trata de un trabajo que corresponde al Departamento de Obras. ¿No habrá presupuesto o hay otras prioridades? Aún no tuvimos respuesta.

Un vecino del lugar nos decía hace unos días que, en su opinión, lo que más deteriora las veredas de la plaza «son las pruebas en monopatín, patinetas, patines, skates…que hacen muchos jóvenes; dan unos saltos tremendos, así no hay baldosas que resistan», decía.

Sin apartarnos mucho de allí, los peatones deben tener mucho cuidado para no caerse si pasan por Florencio Sánchez entre la Parroquia del Carmen y calle Artigas (Escuela 4). Sucede que alguna vez fueron talados árboles de muy grandes dimensiones, pero quedaron las enormes raíces que sobresalen varios centímetros. Demás está decir que las baldosas (las pocas que aún quedan) están muy rotas.

Ayer se comunicó con nuestra Redacción una vecina muy enojada porque en algunas calles «se sacó la capa asfáltica que había, seguramente para algún día poner bitumen nuevo, pero nunca se hizo, así que retrocedimos…Antes por lo menos no comíamos tierra, como ahora», comentaba. Nos daba el ejemplo de calle Itapebí, desde Washington Beltrán hacia el oeste, en pleno barrio Ceibal.