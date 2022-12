VOX POPULI

Ayer sorprendió a muchos la lluvia y granizo. No todos los pronósticos lo vaticinaban. El día antes, se notaba un aire fresco y un lector nos advirtió: «tiene que haber llovido en otras partes del departamento». Así fue, cuando Jefatura de Policía remitió el registro de agua caída, comprobamos que en varias localidades había llovido el martes, Cuchilla de Guaviyú y Vera entre las localidades que más lluvia recibieron ese día.

Varios estudiantes de Magisterio por estos días vienen obteniendo su título. Desde hace unos años, el Instituto de Formación Docente permite que el frente de la institución solo se utilice para fotos y saludos, no para otro tipo de festejos que ensucien la vereda o las instalaciones del local.

Así que para arrojarle harina, huevos, serpentinas, papel picado…al recién recibido, se opta por Plazoleta Roosevelt, en torno a la fuente allí existente, donde incluso a más de un egresado se arroja al agua.

Hay grupos que luego limpian el lugar, pero no todos. Justamente, la crítica que nos trasladaba una lectora ayer, es que sería bueno que «todos limpiaran» luego del festejo, porque -nos decía- «queda una mugre bárbara y el agua de la fuente horrible de sucia».

Ya lo hemos dicho y lo reiteramos hoy: no hay día en que no amanezcan dos o tres personas durmiendo (hasta cerca del mediodía) sobre una estructura de hormigón que usan como cama, en Brasil al 1900. Muy triste.