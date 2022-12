Vox populi

No hay quien no ande por las calles buscando una sombra para guarecerse del sol quemante que estamos soportando estos días. Incluso motonetistas, cuando deben parar por un semáforo en rojo, a veces se los ve esperar medio amontonados bajo alguna sombra.

Lo importante es tener la suficiente conciencia para plantar árboles siempre, en cualquier momento del año, y después -también durante todo el año- ser responsables de su cuidado. Porque a veces parece que solo nos acordamos de ellos cuando el calor «aprieta».

Hay gente preocupada porque en calle Treinta y Tres pasando Harriague rumbo al Sur, acera Oeste (Cementerio Central), está colocada una volqueta de residuos (de las grandes y de hierro, con el número 36 666), que queda totalmente en medio de la oscuridad. Por lo tanto, es un gran peligro para el tránsito. «¿No se le podrá colocar aunque sea alguna señalización con luz?», nos decía un lector.

Hablando de luces… Tenemos entendido que hay reglamentaciones acerca del color de las luces que deben tener los vehículos. Por ejemplo, una moto no puede (no debería, mejor dicho) tener una luz delantera roja, porque el rojo es para las luces de atrás.

El tema es que se ve continuamente motos con luces rojas, blancas, amarillas, violetas, azules…tanto adelante como atrás. ¿Se controla?