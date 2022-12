VOX POPULI

Decíamos ayer en esta misma columna, que viendo algunas situaciones que se dan en el tránsito en Salto, podríamos parafrasear la canción «Parece mentira las cosas que veo…». Y a partir de eso, nos llegaron múltiples comentarios, con ejemplos que confirman lo que decíamos.

Mencionemos uno. Ayer, poco después de la hora 13, una camioneta transitaba marcha atrás, a importante velocidad por calle Arregui, y así dobló y siguió marcha atrás y rápido por calle Brasil. Quienes transitaban por esta, no salían de su asombro y de su susto al ver que se les venía encima una camioneta marcha atrás. Increíble.

Sigue habiendo gente que se queja porque los recibos de los entes públicos no le llegan en fecha, o directamente no llegan. Concretamente estos días, las quejas fueron principalmente atrasos en los recibos de OSE.

Hablando de entes públicos…La tarde del miércoles fue de las más calurosas desde que volvió el calor. Desde muchos hogares y comercios, principalmente de la zona céntrica, las personas se quejaban porque hubo corte de energía eléctrica por un buen rato. «Es imposoble estar sin un ventilador siquiera», nos decía una lectora, que había optado por el clásico y cada vez menos visto abanico de mano.

La gente descargaba su bronca en las redes sociales, escribiendo por ejemplo: «Que UTE tenga piedad con quienes vivimos en el norte por favor».