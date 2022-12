VOX POPULI

La Selección Uruguaya jugó ayer su último partido del Mundial Qatar 2022. Como el partido era a las doce del mediodía, la de ayer fue una jornada bien dividida en dos. Hasta las dos de la tarde más o menos, todo era expectativa, ansiedad, entusiasmo. Después de esa hora fue todo lo contrario: frustración, rabia, tristeza. Una vez más, Uruguay queda afuera de un Mundial de Fútbol.

Es probable que, a partir de ahora, los temas de los que más hable la gente en las calles y en las redes sociales se enfoquen más a las fiestas tradicionales, a los balances de fin de año y cosas similares. El fútbol, por ahora ya pasó.

Una persona que trabaja en chacras nos planteaba ayer algunas dificultades que, para solucionarlas, entiende que «debería haber más sensibilidad de algunos empresarios».

Se refería, por ejemplo, a que estos días y los que vendrán, de muy altas temperaturas, en algunos lugares se dispone de muy poca agua para beber, «la que cada uno lleva se nos termina enseguida y no hay donde reponer agua fresca», nos comentaba.

Hablaba además de que, en cuanto a ropas especiales para determinadas tareas, así como guantes, «generalmente los tenemos que comprar nosotros, porque los que nos dan se rompen al ratito». En conclusión, planteaba este lector que el costo de la ropa, los guantes, la nafta de quienes van en moto, etc., hace que -como nos decía- «lo que cobramos no nos da para nada».