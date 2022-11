VOX POPULI

Hoy a media tarde volverá a paralizarse el país. Otra vez la Seleción Uruguaya saldrá a la cancha. En Salto, poco a poco se han ido sumando banderas y cartelería de aliento no solo en comercios, también en balcones de casas y edificios, ventanas y más.

En estos días de calor, se puede ver en la ciudad que mucha gente deja en las veredas, a la sombra, recipientes con agua para los animales callejeros. Es una buena acción que incluso está teniendo impulso desde las redes sociales.

Ayer, una persona nos comentaba que todos los días coloca un balde con agua y debe reponerlo al menos dos veces en el día, «no solo porque el agua se calienta, también porque es impresionante la cantidad de perros que vienen a tomar», comentaba. Y nos agregaba esta interesante reflexión: «imagínese usted caminando y caminando en la calle y no tener donde tomar agua; los animales sienten lo mismo, no lo razonan, pero la sensación es la misma».

Hemos escuchado a varios comerciantes ansiosos porque llegue diciembre. Dicen que es un mes en que las ventas aumentan, especialmente por las compras para las fiestas y porque se pagan aguinaldos.

Sin embargo, el principal de un supermercado nos decía que en los últimos tres o cuatro años años, «se ha notado una baja muy importante en las ventas de comida y bebida para las fiestas».