VOX POPULI

La semana empezó con lluvia. Fue la de ayer lunes una jornada lluviosa en toda su extensión y esto llevó a que otra vez las temperaturas descendieran.Vaivenes constantes tiene esta primavera.

Los vendedores de tortas fritas en puestos callejeros, contetos; y los panaderos no tanto: «El problema es que la gente agarra para el lado de las tortas fritas y nosotros vendemos menos facturas», nos decía entre risas un panadero. Claro que hay panaderías que, al menos en los días lluviosos, han incorporado torta frita a su oferta y logran muy buenos resultados.

Hablando de ventas callejeras, una persona que vende ropa de segunda mano nos decía que viene el calor y la época es adecuada para sacar a la vereda, como todos los años, perchas con distintas prendas. ¿Y no se vende más ropa en invierno?, le preguntábamos. Nos respondía: «Puede ser, pero en verano podés estar hasta la noche, tarde, en la vereda».

Más de un lector nos hizo saber que estos días, encontró algún que otro producto vencido (enlatados principalmente) y en mal estado, en las góndolas de comercios de distintos barrios.

Como siempre se dice y no está de más reiterarlo, hay que estar muy atentos a las fechas de vencimiento que figuran en los envases. Aunque sin dudas que también los comerciantes deben estar tan atentos como los consumidores.