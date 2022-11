Vox populi

Volvieron- después de algún tiempo en que parecían haber cesado- los reclamos por importantes pérdidas de agua en la vía pública, en diversas zonas de la ciudad. Transmitimos algunos:

En la esquina sureste de Morquio y Rivera, contra la pared de una antigua casa (hacia Rivera), hay un caño roto del que brota agua de forma muy abundante al menos desde el sabado de noche. Muy similar es lo que sucede en calle Artigas próximo a la intersección con calle Yatay.

En ambos casos, el agua recorre muchas cuadras y toma distintas calles. Como se dice siempre, además del desperdicio de agua, se hace peligroso para resbalar una moto, una bicicleta, un peatón.

Desde el barrio Víctor Lima nos llegó el comentario de una lectora preocupada por la cantidad de perros sueltos. Nos dice que son todos animales que tienen dueños y que incluso suelen estar en las veredas de sus propias casas, pero «algunos son muy agresivos y no dejan pasar absolutamente a nadie….Yo me pregunto: ¿la vereda es libre para que todos pasemos o no?», nos decía bastante enojada.

Otra vez -y ya son varias en pocos días- recibimos quejas por la invasión de mosquitos en ambas costaneras. «O llevás repelente o directamente no podés estar ni cinco minutos», nos transmitía un lector, que a la vez se preguntaba: «¿y cuándo comenzarán las fumigaciones?».