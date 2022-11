VOX POPULI

Sigue siendo un problema importante para el tránsito la gente (niños, jóvenes y adultos) que pide monedas o se ofrece para limpiar parabrisas en el amplio cruce donde se juntan las avenidas Barbieri, Batlle y Blandengues. Son a veces cuatro o cinco, atravesándose raudamente de un lado a otro. Ayer en la tarde, una moto rozó a uno de estos muchachos, felizmente no fue nada grave, pero el peligro es inminente.

Un informe que se emitió hace dos o tres días en un medio capitalino, pero que toma como referencia todo el país, demuestra que desde hace unos veinte días ha aumentado considerablemente la venta de televisores y juegos de living. Es evidente que mucha gente se apronta para mirar cómodamente a Uruguay en el Mundial, que ojalá sea durante muchos partidos.

En Salto, sin ir más lejos, en el informe publicado por EL PUEBLO el pasado domingo, coincidían los comerciantes consultados en que los televisores de grandes dimensiones son los que están siendo más elegidos.

Y no demoró en instalarse en las redes sociales la polémica entre quienes dicen: «si hay gente pasando tan mal, ¿cómo compran esos artículos?»; y por otro lado los que dicen: «cuidado, los que compran no son los que están pasando mal, ese es otro sector muy distinto de la sociedad». En fin, cada uno con su opinión.