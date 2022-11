Vox populi

«Hace frío», «Se vino el frío de nuevo», «Otra vez el frío, qué tiempo loco», son algunas de las expresiones que más se han escuchado en las calles desde el domingo, en que llovió todo el día. Y la verdad que sí, que estamos empezando el penúltimo mes del año y no se corresponde la fecha con estas bajas temperaturas como las que tuvimos ayer.

Son estos, días de mucho movimiento sobre todo de adolescentes y jóvenes. A los bailes que hubo el sábado, se sumó la movida (en general con disfraces) de anoche y seguro continuará esta noche, aprovechando el feriado de mañana. Halloween mueve mucho, de eso no caben dudas.

Un nuevo capítulo parece abrirse en el tema de la construcción de la «muralla» contra la erosión de nuestra costa. Iba a iniciarse el año pasado, luego se postergó para este año. Pero como casi se está terminando este, parece que ahora sería en enero. Y ya no de la longitud prevista y anunciada (que era desde Corralito hasta la desembocadura del arroyo San Antonio), sino de varios quilómetros menos. Habrá que seguir esperando.

Buen trabajo el que se está haciendo en el amplio jardín del museo Casa Quiroga, con creación de nuevos canteros, mejoramiento de los viejos y plantación nuevas y variadas flores. Un colorido espléndido. Merece destacarse. Ahora, a cuidar lo logrado.