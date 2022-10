VOX POPULI

Se aproxima Halloween y desde hace varios días el tema se viene comentando en diferentes ámbitos. Y como cada año, aparece la polémica entre quienes apoyan esta celebración como una oportunidad de diversión para niños y jóvenes, y quienes la ven como foránea y de trasfondo «oscuro». Por otra parte, en la noche del 1° se prevé un importante despliegue de funcionarios que se ocuparán de los controles en el tránsito, ya que se anuncian fiestas con bailes, etc.

Muy apenada se comunicó con esta Redacción una lectora contándonos que, en una sola noche, le robaron más de veinte macetas con plantas que tenía en el porche del frente de su casa y que cuidaba desde hace mucho. «Me desarmaron el jardín…Las plantas que eran mi compañía y mi ocupación -nos decía- y lo peor, es que me enteré de que al otro día ya las andaban vendiendo por 20 y 30 pesos acá en el barrio». Lamentable.

Pero, además, dicen saber (ella y varios vecinos) quién es el autor del hecho. El problema es que «no tenemos pruebas que esas plantas sean las mías», se lamentaba. Es que a veces pasa como dice el dicho: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.

Mañana el barrio Baltasar Brum estará de fiesta. Su comisión vecinal cumple 37 años de vida y lo festejará en la Plaza Flores con varias propuestas musicales, desde la hora 17:00.