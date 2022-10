Vox populi

Los espacios para estacionar vehículos en el microcentro de la ciudad se hacen cada vez más reducidos. Además, están quienes no quieren pagar por un estacionamiento y los que no encuentran lugar para estacionar, lo que ha llevado a un problema sobre el que recibimos varias quejas: los autos estacionados en la entrada de los garages o en espacios reservados.

Esto se da principalmente en calles de los alrededores, como Rivera o Brasil, y las más cercanas al puerto: Albisu, Purificación, Chiazzaro. Sin ir más lejos, ayer en calle Albisu casi Brasil, un hombre estaba furioso porque no podía salir en el auto. Tenía otro vehículo que le ocupaba al menos la mitad del espacio del garage.

Siguiendo con el tránsito…Los desperfectos que causó la lluvia en varios semáforos, aún ayer no habían sido solucionados. Un motivo más para extremar las precauciones al conducir. Y hablando de lluvia, se anuncian más para las próximas horas, incluso con tormentas, aunque los departamentos más afectados serían al sur del país.

A raíz de que ayer planteáramos aquí sobre el veneno para palomas que se estaría colocando en un edificio céntrico y que causó preocupación en algunos vecinos, hubo otros lectores que se comunicaron para plantearnos idéntica situación. Todos coinciden en el peligro que implica utilizar estos productos sin las debidas precauciones. A tener cuidado!