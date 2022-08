VOX POPULI

Por supuesto no es novedad, que la atención en Salud en nuestro país a veces tiene una lentitud desesperante. Casi a diario recibimos quejas de usuarios (no solo de lo público)molestos por demoras para conseguir un número, sobre todo cuando se trata de un especialista.

Ayer, fueron puntualmente dos comentarios que nos llegaron, de personas que inluso nos mostraban los tickets del Hospital.

Una necesitaba una serie de análisis y recién pudo conseguir para finales de octubre, es decir, para dentro de más de dos meses. La otra, necesitaba un número para ser atendida por un oftalmólogo y acá viene lo peor…Hay recién para el año que viene, mes de julio más precisamente.

Poco a poco se aproxima el Mundial de Fútbol y se nota. Será en noviembre, pero no solo que se habla ya de cómo le irá a Uruguay y si el director técnico llevará o no a tal o cual jugador, sino que el comercio también se mueve en torno a ese evento. Camisetas, pelotas y el infaltable álbum de figuritas ya andan en la vuelta.

Ayer se comunicaban con nosotros, colegas de Radio LT7, de Corrientes, Argentina. El motivo era conocer más sobre el pasaje de salteños a Concordia (y otras localidades de aquel país) a hacer compras. Es que el tema da muchísimo que hablar en todos lados.

Estos periodistas argentinos se asombraban que fuera tan grande la diferencia de precios en algunos productos.