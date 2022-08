VOX POPULI

Una señora de edad avanzada se sintió muy molesta, cuando ayer concurrió a un supermercado y al solicitar para pasar al baño, le dijeron que no contaban con baño público. Si bien no todas las empresas tienen la obligación «legal» de contar con este servicio, ella entiende que este tipo de comercios debería brindarlo. Lo cierto es que le sugirieron que fuera a una institución deportiva cercana, donde sí le permitieron utilizar el baño, pero le dijeron que no podía ser que del supermercado la hubiesen mandado allí.

Es un tema muy comentado. Por ejemplo, hay quienes dicen que la ciudad debería contar con otros baños públicos además de los que hay en las plazas del centro (que a veces no están abiertos). Una persona de Cerros de Vera comentaba días pasados que «tener algún baño público además de los de la terminal y Centro Médico, es fundamental para la gente que va de campaña».

Otra queja sobre el mismo tema: los baños de costanera norte, en la esquina del club de Polo, siguen cerrados. Hay coincidencia en que no se los puede dejar abiertos sin cuidadores, ya que el costo siempre termina siendo roturas o robos. «Pero alguna solución tiene que haber; si están, para algo están», nos decía un lector hace un tiempo.

Cambiando de tema, vecinos de Avda. Rodó se comunicaron para avisar que «por suerte taparon los pozos de Rodó y Guaraní», y nos agradecían por el comentario hecho hace unos días.