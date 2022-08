VOX POPULI

Más de una persona nos manifestó estos días su preocupación porque entienden que «es un peligro para el tránsito» el comportamiento de algunos muchachos que se dedican a limpiar parabrisas de los vehículos, en los semáforos de Blandengues y Barbieri.

Al hecho de que se atraviesan constantemente en la calle, hay que sumarle que esa es una esquina de muy intensa circulación. Además, la entrada y salida de vehículos grandes es permanente, sobre todo ómnibus que entran y salen de la terminal.

Muchas escuelas y jardines tuvieron ayer su fiesta por el Día del Niño, que se celebrará mañana. Una curiosidad es que gana cada vez más terreno decir «Día del Niño y la Niña» o, más últimamente: «Día de la Niñez». Por supuesto que se trata de una cuestión de género que tiene sus defensores y sus detractores.

Que los asentamientos son una realidad que se acrecienta en la ciudad no es noticia; pero lo que muchos reclaman es que al menos no debería permitirse que ocupen veredas. Es lo que sucede, por ejemplo, en la zona del Puente Blanco, sobre la avenida Reyles.

Una pareja joven, no superarían los treinta años, ayer alrededor de la una de la tarde revolvía un contenedor de residuos ubicado en Plaza Artigas, calle Uruguay casi 25 de Agosto. Con paciencia elegían lo que pudiera servirles.

Una triste postal que lamentablemente se vuelve repetida.