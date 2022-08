VOX POPULI

Había sido planteado en esta misma columna hace alrededor de un mes atrás, y ayer hubo vecinos que volvieron a comunicarse con nuestra Redacción por el mismo tema: la necesidad en la avenida Rodó de contar con elementos que hagan disminuir la velocidad. El problema está principalmente desde el Obelisco hasta la Avda. Enrique Amorim.

«Si no se puede semáforos, aunque sea cebras peatonales nuevas, o lomas, resaltos, no sé…Pero que haya algo por favor para que esto no siga así», nos decía la lectora que se comunicó, y que vive en uno de los compelejos de viviendas de la zona.

El pasado fin de semana, un par de turistas que llegaron a nuestra ciudad desde Maldonado, se quejaban en redes sociales del mal estado de las calles en todo el entorno de Daymán. Claro, fueron días de abundantes lluvias, pero el reclamo es coincidente con el que vienen haciendo desde años quienes viven en ese lugar. Algo habrá que hacer allí; quizás empezar por el saneamiento, que sigue estando en el debe.

Actividades culturales realizadas en estos días en la nueva Casa Cutural de AJUPENSAL, ha sido la ocasión para que muchos salteños conocieran esas nuevas instalaciones. Se trata de una cómoda casa que está casi pegada al local de la institución, y que amerita felicitar a la asociación por estar en permanente superación.