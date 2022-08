VOX POPULI

En la tardecita de ayer, en pleno centro de la ciudad, una unidad de emergencia médica transitaba con sirena abierta y a alta velocidad. Llamaba la atención ver unos cuantos vehículos que iban adelante, a cuyo conductores muy poco o nada parecía importarles esa emergencia. Seguían como si nada, sin atinar a darle paso.

Una persona que observaba la situación en la esquina de Grito de Asencio y 19 de Abril comentaba: «Hasta en eso parece que cambió el tránsito de Salto, y cambió para mal; porque antes uno escuchaba la sirena de una ambulancia, policía o bomberos y se corría enseguida para un costado para darle lugar, ahora anda todo el mundo distraído parece, todo el mundo metido en lo suyo…».

Que muchísima gente conduce distraída, de eso no hay dudas. Quizás no era el caso de ayer, pero el uso del celular contribuye en gran medida a esas distracciones. El problema, como es sabido, es que en el tránsito un solo segundo de distración puede llegar a ser trágico.

El mes próximo las Termas del Daymán estarán cumpliendo nada menos que sus 65 años de vida.

Por lo que hemos podido saber, se vienen preparando ya -aunque aún no se han difundido completamente- diversas actividades como conmemoración. Al parecer, setiembre sería un mes entero de celebraciones organizadas en conjunto entre el sector privado y el público. Esperemos a ver de qué se trata.