Vox populi

Fin de semana gris y muy frío el que acabamos de dejar atrás, lo que no impidió que los salteños salieran a pasear. Esta vez, el Salto Ovino, en el predio del Hipódromo, estuvo también entre los atractivos y fue de las opciones más elegidas.

Sin embargo, entre el viernes y ayer domingo, fueron de los días que más venta de leña hubo en Salto en lo que va del año, según nos decía un vendedor. Es decir que también hubo muchos que prefirieron quedarse en casa junto a la estufa. Siempre hay gente para todo, se dice, y así es.

En cuanto al frío, un lector nos recordaba días pasados algo que ya nos había dicho otras veces: «El 25 de agosto llueve o hace mucho frío, pero ahí se termina, esa es la despedida del invierno». ¿Se cumplirá este año? Veremos.

Hace tiempo que no recibíamos esta queja, pero ahora volvió: vecinos de la zona del monumento a Garibaldi nos dicen que tanto el viernes como el sábado en la noche «no se podía dormir, era insoportable la música». Como siempre, dicen ellos que «está bien que se hagan fiestas, bailes…¿Pero no hay que respetar determinado límite en el volumen? Acá sin dudas había excesos». Y también como siempre, las preguntas son: ¿se controla esto?, ¿quién controla?

Cabe agregar, que vehículos con grandes parlantes que recoren distintos barrios en las madrugadas, con gran potencia de volumen, también son parte del problema.