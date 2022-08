VOX POPULI

La llegada de Luis Suárez al país, donde estará unos tres meses, fue tema central en los comentarios de ayer. También en Salto hubo quienes siguieron toda la transmisión que hicieron los medios capitalinos, desde que llegó al aeropuerto, la posterior caravana y el recibimiento en el Parque Central.

Y en Salto, como no podía ser de otra manera, los recuerdos y comentarios sobre sus orígenes no se hicieron esperar. Desde quienes recuerdan con afecto aquellos años del niño que jugaba en Deportivo Artigas, hasta quienes le achacan y no perdonan el no venir nunca a esta tierra.

Llamaba la atención en la feria de Plaza de Deportes de ayer, algunos jóvenes que vendían plantines, no instalados en un puesto sino recorriendo las veredas. Es decir, no era eso lo que llamaba la atención, sino el estado en que se encontraban: muy alcoholizados o quizás con el efecto de alguna otra droga. «Qué bueno que tengan la voluntad de trabajar, pero qué injusticia verlos así -nos decía un feriante-, fíjese que apenas se sostienen parados, ahora hacía un par de domingos que no los veía, pero es común que vengan».

Una lectora nos decía: «¿Este año habrá desfile el 25 de agosto?» Nos contaba que «tuve dos nietos abanderados que no pudieron desfilar». Se refería a que la pandemia obligó durante los dos pasados años, a que no se realizara este tradiccional desfile. Se supone que este año volvemos a la normalidad.