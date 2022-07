VOX POPULI

En estos días escuchamos a varias personas molestas por este tema, pero que no es un tema para nada nuevo: las dificultades para conseguir número de atención para determinados especialistas médicos. Pasa tanto en lo público como en lo privado. Y sobre dificultades para acceder a determinados medicamentos también se nos ha planteado.

A propósito de cuestiones médicas, ayer se conmemoró en nuestro país el día de lucha contra el VIH, llamado en realidad «Día Nacional de Respuesta al VIH-SIDA». Se nos ha dicho por parte de personas vinculadas al tema, que si bien siempre es preocupante que haya casos, la conciencia en la población es algo a destacar. Se ha mejorado mucho en prevención con el paso de los años, nos dicen. El 29 de julio fue el día elegido como tal, por ser la fecha en que se diagnosticó el primer caso en Uruguay, fue en 1983.

Vecinos de la zona del Parque Solari estaban contentos ayer: «¡Bravo! Limpiaron el cordón cuneta y los bordes de la calle, quedó hermosa», escribía una señora, lo que fue compartido por varias más.

Los intentos de estafa parecen no terminarse nunca. La modalidad de hackear cuentas de facebook y a través de ellas ofrecer dólares en venta, ahora está de moda. Hay días en que las redes sociales se llenan de avisos como este: «Si alguien con mi nombre les ofrece dólares, no caigan, no soy yo». A tener cuidado.