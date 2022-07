Vox populi

Últimamente se ha notado en muchos barrios, conflictos entre los vecinos porque algunos entienden que hay otros que ven robos «y no hacen nada». En especial, cuando se trata de robos de cosas que son de todos: focos del alumbrado público, cables, macetas, tapas de los contenedores de basura, baldosas, etc.

Precisamente en la jornada de ayer, recibíamos el llamado de vecinos de calle Florencio Sánchez al 1700, que nos hacían saber que «otra vez estamos a oscuras, porque otra vez robaron por lo menos uno o dos focos de la calle». Además, estaban molestos por lo que planteábamos antes: dicen que «hay quienes ven todo, pero no denuncian nada».

En la mañana de ayer se cumplió una nueva asamblea abierta de los ex funcionarios de Salto Grande, que reclaman ser resarcidos económicamente por el Estado. La asamblea fue, como es habitualmente, en Plaza Artigas. Uno de los trabajadores nos dijo: «sigo sin entender por qué a todos les pagaron menos a nosotros, ¿por qué se la agarraron con nosotros?». Cuando dice «todos», se refiere a los trabajadores de otras nacionalidades.

A raíz de que el viernes publicáramos una nota con Jonathan Correa, persona no vidente que procura colaboración económica de la población para viajar a buscar un perro guía que le será entregado, han sido varios los salteños que lo han llamado para brindar su ayuda. Jonathan está «muy contento y agradecido», nos decía.