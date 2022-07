VOX POPULI

Pasaron unas vacaciones más y en la gente que se acercó a Termas del Arapey, el tema del mal estado en el camino de acceso volvió a tomar relevancia. Lo bueno es que se está trabajando en la reparación, «ojalá se arregle pronto» y «que se haga de una vez por todas un trabajo definitivo», fue de las cosas que más se escuchó.

Una persona que viajó hasta las Termas de Guaviyú, nos contaba que si bien considera que «las de Arapey son más lindas, porque son más tranquilas», optó por las sanduceras «porque están más cerca y sobre todo porque es todo ruta, no tenés el dolor de cabeza de aquel camino intransitable».

Un asiduo lector de nuestro diario, que se desempeña como sereno en zona cercana al obelisco, nos decía que la cantidad de vehículos que transitan de noche sin ni una sola luz, «es de no creer». Ocurre tanto en autos como en motos, y lo llamativo es que transitar con luces encendidas es obligatorio hasta

de día.

En la tarde de ayer, una camioneta estacionó frente a la plaza de juegos del Ayuí, y pese a que había mucha gente, el conductor no dudó en bajarse, sacar de la caja del vehículo dos bolsas grandes de basura y arrojarlas hacia el lado del río. Lamentablemente, es una conducta que se repite muy seguido,

y en distintos lugares. Ocurre con frecuencia también, por ejemplo, en la desembocadura del arroyo Ceibal, bajo el puente Los Algarrobos, o «de la Morcilla».