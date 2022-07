VOX POPULI

Un grupo de jóvenes se sorprendió cuando en la tarde de ayer, pretendió utilizar el baño de Costanera Norte (junto a las canchas de arena) y debieron pagar entrada. Estos baños muchas veces estaban cerrados cuando más los necesitaba la gente. Ahora ya se los puede utilizar, pero previo pago de 10 pesos.

Por lo que pudo saber EL PUEBLO al consultar a jerarcas de la Intendencia (aunque no fue posible ubicar a los específicos de esa área), ahora estaría ocupándose de eso una empresa privada; de ahí lo del cobro. Evidentemente, comenzará a partir de este momento una polémica entre quienes estén a favor y quienes estén en contra de la nueva disposición.

También hemos sabido que alguna vez se planteó esa misma idea, aunque no prosperó, para los baños del Parque del Lago.

El vandalismo en lugares públicos es algo que dos por tres reaparece. Esta vez le tocó a la plazoleta ubicada en la esquina de Agraciada y Joaquín Suárez, donde alguien no tuvo mejor idea que torcer completamente el corazón de hierro donde las parejas colocan candados como símbolo de su amor (incluso nos han llegado fotografías a nuestra Redacción).

Vale recordar que alí está ubicado el Monumento a la Paz Mundial, además de un homenaje al Acordeón, y desde el año 2016, también este Candado del Amor que ahora fue lamentablemente vandalizado.