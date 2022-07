Vox populi

En la tarde de ayer, no fueron pocas las personas que nos comentaron lo mismo: el choque de temperatura que sentían cuando luego de pasar un rato en algún comercio, debían salir nuevamente a la calle. En varios comercios la calefacción estaba encendida con tal intensidad que «hasta calor se sentía», como comentaba una señora, y sin embargo afuera hacía frío.

De ahí que los médicos recomiendan estar cerca de una estufa a leña o cualquier otro sistema de calefacción, solamente cuando ya no se piensa salir más, pues los cambios bruscos de temperatura afectan mucho la salud. «En casa siempre me preocupo de eso, pero cuando tenés que ir a comprar algo y están con calefacción, o vas a una oficina, ¿qué vas a hacer?, nos decía un lector.

Obviamente que lo mismo ocurre en verano. Salir de un ambiente con aire acondiconado a una callle con 35, 40 o más grados, como ocurre en Salto, no es para nada saludable.

Hablando de salud…Una persona vinculada a la medicina, nos transmitía días pasados la preocupación por la cantidad cada vez mayor de personas que se automedican con yuyos. «Existen terapias alternativas que son muy buenas, pero hay que saber aplicarlas -decía-, no es cuestión de leer algo en internet y ya aplicarlo…puede ser muy perjudicial». Así que nada mejor que siempre asesorarse con especialistas.