Vox populi

«Parecen rachas que se dan, qué triste», nos decía una lectora, en referencia a que ayer se difundió la búsqueda de una joven desaparecida en Salto. El tema es, por supuesto, que son casos muchas veces con desenlace fatal, como ocurrió hace apenas unos días con la joven Tamara, situación que aún tiene a los salteños muy impactados.

A propósito, nunca falta gente que aprovecha estas situaciones de desgracia casi que como diversión y/o para sacar algún rédito propio en lo económico. Hemos sabido de personas que están recorriendo algunas zonas, mintiéndole a la población que están haciendo tal o cual colecta para familiares de la víctima, lo que ya ha sido desmentido. A tener cuidado y no dejarse engañar.

Pero además, es increíble que haya personas que tomen como diversión, y lamentablemente está pasando en estas horas, realizar en redes sociales publicaciones falsas sobre supuestos secuestros, o intentos al menos.

Ayer no fue un día más. El 4 de mayo, hace 65 años atrás, se daba inicio en Salto a las carreras de Derecho para estudiantes de Abogacía y Notariado. El puntapié inicial para el posterior desarrolllo de la Universidad pública en esta parte del país estaba dado.

Y por otra parte, también ayer se cumplió un año más (¡10 años ya!) de la fundación de Casa Amiga, una obra de real magnitud para cientos de salteños y no solo salteños.