VOX POPULI

La desaparición de la joven Tamara, venía dando que hablar mucho por estos días; y la noticia de ayer sobre su muerte, se ganó inmeditamente los comentarios en la calle. Las muestras de indignación y dolor se veían por todos lados. Terrible!

Hace unos días, vecinos del barrio Constitución nos planteaban un tema interesante. Se trata del terreno que alguna vez ocupó la Escuela 92, sobre calle Marosa di Giorgio (ex Industrias). Esa escuela se trasladó luego al barrio Horacio Quiroga (donde tiene desde hace unos años, edificio nuevo y el nombre «Martín Eizaincín»). Pero en el terreno que dejó en el barrio Constitución, ¿qué se construirá?

Resulta que hace algún tiempo, autoridades de la Educación habrían manifestado a los vecinos que se construiría allí un Caif y que por eso era importante cuidarlo. Ahora hay gente que teme que ese terreno sea ocupado con otros fines…

Además, sería «más que necesario otro Centro Caif acá», nos decían, y agregaban: «Ojalá que no pase como algunos pasillos (de entre las viviendas del barrio), que hay gente que los agarró como propios y no se puede transitar».

Por suerte se solucionó rápidamente el problema de la gran rotura en la calle Santa Rosa, a mitad de cuadra entre la Avenida Batlle y Agraciada, de la que nos ocupábmos días pasados y en la que los propios vecinos habían colocado una precaria señalización.