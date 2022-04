VOX POPULI

Otras veces hemos apuntado en esta columna, los problemas de pozos en calle muy transitadas de la Zona Este, en cercanías de la avenida Batlle, como Bella Unión, Santa Rosa, entre otras. Ayer llamaba la atención lo que hicieron los vecinos en Santa Rosa, entre Batlle y Agraciada. A lo largo de una canaleta que se formó casi de una vereda a la otra, clavaron listones de madera, a modo de estacas, unidos con una cinta verde y en la punta de cada uno colocaron cajas de cartón, espuma plast, etc. Una manera de hacer visible el pozo, aunque el peligro sigue, sobre todo porque ahora el espacio para pasar es muy estrecho.

Muchos grupos de escolares están visitando estos días el Museo de Bellas Artes, donde se les explica el trabajo con vidrio. Sucede que este 2022 es el Año Internacional del Vidrio, así declarado por las Naciones Unidas.

Los niños felices con estas salidas didácticas. Pero además, resulta muy importante este tipo de visitas a los museos, ya que se comprueba cada vez más que son muchas las personas -incluso mayores- que no han entrado nunca a uno de ellos. Ojalá más centros educativos se sumen.

Se celebra hoy en nuestro país el Día del Trabajador Rural. Vaya para ellos el saludo, y como nos decía alguien ayer, «es importante saludar y valorar no solo al que trabaja en la agricultura o ganadería, también al policía rural, al maestro rural, al enfermero y al médico rural…».