Vox populi

Apenas amanecía ayer domingo, la Policía trabajaba en el caso de una moto que apareció caída, abandonada sobre la vereda, en la esquina noroeste de Chiazzaro y Guaraní, barrio Baltasar Brum.

Pero lo que más comentaban los vecinos, curiosos observando este caso, es que en toda la noche no hubo iluminación en la zona. Fueron varias cuadras a la redonda que, de avenida Paraguay al sur, estuvieron a oscuras.

Vale la pena destacar las publicaciones que viene realizando en Facebook el grupo denominado «En el viejo Salto». Son muchísimas las personas que continuamente se suman con preguntas como «¿Se acuerdan de…?», y ahí mencionan comercios o personajes de otros tiempos. Por supuesto que los comentarios a cada publicación no se hacen esperar y aportan muy buena información para reconstruir nuestra historia local.

Los liceos están realizando estos días «reuniones de antecedentes», instancias donde se brinda información a los docentes sobre cada estudiante; ese día los alumnos de esos grupos no asisten a clase. Pero además, este jueves 28 habrá Asambleas Técnico Docentes (ATD), por lo que para algunos será una semana con dos días libres.

El frío que se vino de golpe el viernes, más un poco de humedad ayer, parecen ser los motivos por los que hay una gran cantidad de gente en las puertas de Emergencia consultando por estados gripales. A cuidarse.