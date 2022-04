VOX POPULI

La reciente propuesta de un edil para que haya una exoneración de un importante porcentaje en la tarifa de alumbrado público (en casas “económicas”), reavivó los comentarios en torno al tema. Hay que recordar que antes se cobraba de acuerdo al valor del inmueble, pero ahora el cálculo se hace según la zona.

Un vecino de calle Lavalleja, en pleno centro, nos decía hace unos días que él paga más de alumbrado público que lo que consume de energía en su hogar. Y el mismo comentario nos llegó de varias zonas más. “Parece ilógico”, nos decía este vecino.

“No es que los focos no anden o que sean pocos, el problema es que las ramas de los árboles los tapan…es una oscuridad bárbara”. Así nos decía ayer una vecina de calle Brasil al 400. Pero habrá que esperar, las podas se estan haciendo, ya llegarán ahí.

¿Se entenderá algún día que al llegar a la Avda. Batlle (una vez que no circule nadie por esta), la preferencia es de quien aparece por calle Raffo y no por la Diagonal Centenario? Invitamos a cualquier lector a que se detenga 5 minutos a observar lo que sucede en esa esquina, para comprobar que hay dos opciones: desconocimiento o pura imprudencia. Porque, como nos decía un lector: “el que viene por Centenario ni se acuerda de mirar para Raffo”. ¿Solo con semáforos se solucionará?