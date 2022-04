Vox Populi

La de Avda. Barbieri y Soca, ya de por sí es una esquina bastante peligrosa. Calles anchas, con mucho tránsito y donde a menudo se circula a alta velocidad. De hecho, más de una vez han habido solicitudes para la instalación de semáforos.

Pero ahora, un vecino nos plantea que se ha visto a más de un vehículo transitar por Barbieri y doblar por Soca hacia el sur, o sea a contramano. «¿No se podrá colocar algún cartel, alguna señalización, como para prevenir que esto pase a mayores?», nos decía. Dejamos planteada la inquietud.

Hablando de tránsito y señalización, no vendría nada mal un cartel de «Pare» o «Ceda el Paso» en la esquina de Brasil y Joaquín Suárez, para los vehículos que vienen por esta última. Sucede que viene en una subida muy pronunciada y seguramente por no perder ese embalaje que traen, o para no tener que detenerse con el vehículo empinado, siguen de largo, sin atender a que la preferencia es de quienes circulan por Brasil. Si aún no han ocurrido más siniestros allí, es por puro milagro.

El Pasaje Supparo es el pasaje peatonal que está a mitad de la cuadra del 300 de avenida Paraguay, en el Cerro. Desde allí nos hacen saber los vecinos que «estamos sin luz desde hace días». Ojalá se solucione pronto.

Intensa actividad de poda de árboles se viene cumpliendo en la ciudad. Es algo que venía siendo muy reclamado. Llegó la época, bienvenida sea la tarea.